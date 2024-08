INTERVJUU | Inimesed hüljati. Kurski sõjapõgenikke aitavad Vene võimude asemel opositsiooniaktivistid

Kurski oblasti piirialadel jätkub kaks nädalat pärast Ukraina relvajõudude sissetungi kohalike elanike evakueerumine. Sageli põgenevad inimesed omal käel, võttes kaasa vaid hädavajaliku. Kurski elanik ja sõjavastase liikumise liige Dmitri Ivanov (nimi muudetud) rääkis Delfile, kuidas aktivistid võimude poolt saatuse hooleks jäetud inimesi aitavad. „Võib öelda, et ainuke asi, mida valitsus teeb, on see, et nad meid ei takista,“ leiab aktivist. „See on isegi hea.“ Kui põgenikelt küsida, millal sõda algas, vastavad nad, et umbes kaks nädalat tagasi.