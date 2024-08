VIDEO | Alijev ja Putin lubasid Vene-Aserbaidžaani majandussidemeid veelgi tihendada

Alijev teatas, et Aserbaidžaan plaanib eraldada kahe riigi kaubavahetuse elavdamiseks 120 miljonit USA dollarit. „Räägime võimalusest, et kaubavedu ulatub aastast 15 miljoni tonnini või rohkem,“ ütles Alijev. Ta lisas, et eelmisel aastal ületas kahe riigi kaubavahetus 4 miljardit dollarit ja mõlemad pooled näevad siin veel ohtralt arenguruumi. Putinit saadab Vene valitsuse delegatsioon eesotsas välisminister Sergei Lavroviga.

Politoloog Zardusht Alizade märkis AP-le, et head suhted Aserbaidžaaniga on lääne sanktsioonide alla langenud Venemaale vajalikud. „Aserbaidžaan on Venemaa jaoks oluline transiitriik ajal, mil Venemaa vajab juurdepääsu maailmaturgudele, sealhulgas Iraanile ja India ookeani sadamatele,“ ütles Alizade. Ta lisas, et Aserbaidžaani jaoks on Venemaaga heade suhete arendamine oluline, kuna Bakuus loodetakse, et Venemaa survestab oma ametlikku liitlast Armeeniat naabriga suheldes uutele järeleandmistele. „Venemaa saab Armeenia-Aserbaidzaani suhete lahendamist kiirendada,“ ütles Alizade.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kommenteeris, et Putini jaoks on Bakuu-visiit võimalus juhtida tähelepanu kõrvale Ukraina pealetungist Venemaa Kurski oblastis. „Vene meedia fokuseeris Putini reisile ja kajastas selle vähimaidki detaile ilmselt selleks, et juhtida tähelepanu piinlikult olukorralt Venemaal ja täita inforuum Kremli globaalse diplomaatia ja selle väidetavatest edusammude kujutamisega,“ leiti raportis.