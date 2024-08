Blinken: Iisrael on relvarahuplaani vastu võtnud

Blinken tegi selle avalduse pärast peaaegu kolmetunnist kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Jeruusalemmas. „Tänasel väga konstruktiivsel kohtumisel peaminister Netanyahuga kinnitas ta mulle, et Iisrael nõustub ettepanekuga,“ ütles Blinken ajakirjanikele. „Nüüd on Hamasil kohustus teha sama.“

Hamasi ametnik Osama Hamdan ütles esmaspäeval Al Jazeerale antud teleintervjuus, et Hamas on üldjoontes nõustunud relvarahu raamistikuga, mille president Biden mai lõpus visandas. Kuid ta süüdistas Netanyahut selles, et ta esitas sellele ettepanekule uusi tingimusi, ja ütles, et Iisraeli ametnikud ei olnud eelmisel nädalal Kataris Dohas toimunud kõneluste vooru ajal olulistes küsimustes midagi möönnud.

„Kui USA administratsioon oleks tõsiseltvõetav, ei oleks meil rohkem läbirääkimisi vaja,“ ütles Hamdan.

„Ma hindan kõrgelt jõupingutusi, mida USA teeb piirkondlikus kaitses Iraani telje vastu,“ ütles Netanyahu. „See on muidugi oluline Iisraeli riigi jaoks.“ Ta lisas: „Samuti hindan kõrgelt mõistmist, mida USA on näidanud meie elutähtsate julgeolekuhuvide suhtes meie ühiste jõupingutuste raames, et saavutada meie pantvangide vabastamine.“

Hoolimata optimistlikust toonist väljendasid mõned Iisraeli ametnikud eraviisiliselt skeptilisust, et Ameerika ettepanekuga saavutatakse läbimurre Hamasiga.

Läbirääkimised, mille eesmärk oli kokkuleppe sõlmimine, pidid sel nädalal Egiptuses jätkuma, pärast seda, kui reedel Kataris kaks päeva kestnud kõrgetasemelised kõnelused ilma vahetu läbimurreteta lõppesid. Eelmisel nädalal peetud kõnelustel pakkusid Ameerika Ühendriigid Egiptuse ja Katari toetusel ettepanekut, et lahendada mõned järelejäänud erimeelsused Hamasi ja Iisraeli vahel ning vältida laiemat piirkondlikku sõda.

Blinken nimetas seda otsustavaks hetkeks kuu aega kestnud püüdlustes saavutada relvarahu Gazas.