„Nad tunnustavad peavoolu, liberalismi ning homoabielusid.“ Mart Helme ei pea ERK-i konservatiivseks erakonnaks

„Mõeldes Silver Kuusiku öeldule, et ta toetab homoabielusid, siis sealt väga palju konservatiivsust ei kõla. Ikkagi nagu marksistlikus filosoofias õppisime, siis praktika on tõe kriteerium – me saame tegudest seda näha, mis nad ikkagi tegelikult endast kujutavad. Ehk siis ootame ära,“ lausus Mart Helme Delfile.

Helme sõnul on ERK-i jaoks konservatiivsus silt, mille nad riputavad endale külge, et ühiskonna konservatiivseid meeleolusid enda kasuks suunata. Tema sõnul on ainuke opositsioonierakond Eestis EKRE. „Teised flirdivad liberaalsusega, peavooluga, EL-iga ja millega veel. Mina julgen ennustada, et uus erakond hakkab samamoodi flirtima liberaalsete asjadega, sest vastasel juhul pole ju võimalik teistega koostööd teha,“ sõnas ta.