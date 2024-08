Kasutatud merekonteinerite valimine: mida silmas pidada?

Kuigi kasutatud konteinerite valik Euroopas on väga suur ja hinnad soodsad, siis oma peaga nende hulgast sobiva leidmine võib algajale osutuda äärmiselt keeruliseks. „Professionaalse müüja abi kulub tingimata ära, kuid ka ostjal tasub end pisut asjaga kurssi viia, et teha paremaid otsuseid,“ ütleb ettevõtte Conway Container Solutions tegevjuht Aleksandrs Gnedovs. Kuna firma üheks ärisuunaks on kasutatud konteinerite müük, annab ta viis soovitust, millele tähelepanu pöörata, otsides endale kuue (20 jalga) või kolme meetri (10 jalga) pikkust konteinerit.

1. Tehnilise seisukorra hindamine

Konteineri tehnilise seisukorra kontrollimine on väga oluline, et vältida hilisemaid kulukaid remonte. Esmalt tuleks visuaalselt üle vaadata konteineri välimus – mõlgid, kriimustused ja kerge rooste on tavalised, kuid eriti tuleb tähelepanu pöörata läbivale roostele, mis võib nõrgestada konteineri konstruktsiooni. Ka praod ja suuremad struktuurilised kahjustused võivad tähendada suuri remondikulusid. Konteineri põhi peaks olema tasane ja ilma oluliste defektideta. Samuti tasub kontrollida konteineri mõõtmeid ja kaalu, et hinnata võimalikke transpordikulusid.

2. Vanus

Vanemad konteinerid võivad olla rohkem kulunud ja vajada enam hooldust, kuid see ei tähenda alati halba seisukorda. Kuni kümneaastased konteinerid on üldiselt heas seisukorras, kuid ka hooldatud vanemad konteinerid ei pruugi oma kasutusvõimalustelt uuematele alla jääda. Vanuse teadmine aitab mõista konteineri turuväärtust ja kavandada hooldusvajadusi.

3. Muudatused

Kui konteinerit on varem kasutatud näiteks laona või erivedude jaoks, võib selles olla tehtud muudatusi, mis mõjutavad konkreetse merekonteineri sobivust sinu projekti jaoks. Kindlasti kontrolli kõiki avasid ja uksi, et need oleksid heas korras ning toimiksid tõrgeteta.

4. Asukoht

Konteineri asukoht mõjutab sageli hinda, samuti logistika hinda. Uuri ka, kas müüja pakub transpordi- ja paigaldusteenust, mis võib säästa aega ning vaeva.

5. Dokumentatsioon