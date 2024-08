Keelenõude ajapikenduseta oleks praegu puudu 600 õpetajat. Kallas: rohkem pikendusi ei tule, see on viimane võimalus

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk rääkis esmaspäeval ERR-ile, et kui ajapikendust poleks tehtud, siis oleks pidanud koolid kokku lahti laskma ligi 600 õpetajat. „Ühelt poolt mulle järelevalveametnikuna ei meeldinud, et lükati edasi, aga teiselt poolt – vaadates ajalist perspektiivi, siis 35 aasta jooksul ei ole me suutnud seda saavutada. Nüüd on asjaga tõeliselt tegelema hakatud ja see üks aasta siia-sinna, see tegelikult ei tähenda midagi, kui me selle eesmärgi saavutame,“ ütles Tomusk ERR-ile.