Mõni kurjem ütleja nendib sarnasuse kohta siunavalt, et tegemist on sama tagumiku kahe kannikaga, ja mis parata, värske partei programmile pilku heites näib selles ka terake tõtt olevat – teatud punkte üle käies tekib déjà-vu. Rääkimata sellest, et uue erakonna tuntumad näod on tee oma valijaskonna südameisse rajanud just Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) rakendit vedades.