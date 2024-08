Telegrami kanal „Tipitšnõi Kursk“ avaldas eile õhtul video, milles kolm sõjaväelase riietuses meest rüüstavad Gluškovo mobiiltelefonipoodi. Gluškovo asula ja rajoon evakueeriti mõni päev tagasi Ukraina vägede rünnakuks valmistudes. Agentstvo teatab, et suutis kindlaks teha vähemalt ühe Tšetšeenia sõjaväeüksuse võitleja osalemise.

Avaldatud videos on näha, kuidas mehed purustavad aknad ja vitriinid ning viivad kaupa ruumist välja. Pärast video avaldamist teatati Z-kanalis „Romanov Lait“, et marodöörid on juba leitud ja nendega on „pizdets“.

Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja nõunik, sõjablogija Roman Aljohhin kinnitas kaudselt, et videos on Vene sõjaväelased, kirjutades: „Perekonnas ei saa läbi ilma värdjata.“ Ta lisas: „Mis puudutab viiteid Ahmatile või tšetšeenidele, siis ma võin saata igaühe, kes tahab midagi tõestada, Ahmati võitlejate asemel Sudžasse. Marodööridel on ees- ja perekonnanimi ning igaüks peab kuritegude eest vastutust kandma isiklikult, mitte rahvas ega üksus ei pea tema eest vastust andma.“

Agentstvol ei õnnestunud rüüstajate nimesid tuvastada. Siiski suudeti välja selgitada, et vähemalt üks neist teenib tšetšeeni üksuses. Agentstvo leidis foto, millel ta poseerib Venemaa rahvuskaardi Groznõi väekoondise 249. üksiku spetsialiseeritud motoriseeritud pataljoni Lõuna komandöri Hussein Mežidovi kõrval. Tausta ja paraadvormi järgi otsustades on foto tehtud umbes 9. mai paiku.

Pärast eelneva informatsiooni avaldamist avastas Agentstvo veel mitu selle võitleja fotot. Sotsiaalmeedias esineb ta Jussuf Abdulvadudovi nime all. Ühel fotol on tal seljas T-särk kirjaga „Ahmat Kadõrovi nimeline polk“ ja teisel on tema selja taga UAZ, mis on registreeritud Venemaa rahvuskaardile Tšetšeenias.