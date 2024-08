Elatisvaidlused soovitakse perelepitusse suunata, kuid senine praktika pole kuigi edukas olnud. Mõnel juhul võib see lausa ohtlik olla

Riiklikus perelepituses , mida korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA), üritatakse panna lahku läinud lapsevanemad laste edasises elukorralduses kokku leppima. Riiklikku perelepitusteenust hakati pakkuma 2022. aasta septembris. Sellest ajast saadik on toimunud 1429 perelepituse menetlust, millest 1056 on praeguseks lõpetatud.

Ametliku, SKA kinnitatud vanemluskokkuleppega on lõppenud neist 386 menetlust, mis on puudutanud 588 last. Neid kinnitatud leppeid käsitletakse täitedokumendina, ehk kui neid ei täideta, on võimalik pöörduda kohtutäituri poole.