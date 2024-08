Kurski pealetungi telgitagused. Ukraina eelmised plaanid takerdusid kaks korda lääne vastutegevuse tõttu

Ukraina üllatusrünnaku ja selle tulevikuväljavaadete mõistmiseks intervjueeris väljaanne The Economist operatsioonis osalenud sõdureid ning Ukraina ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi otsustega kursis olevaid allikaid. Nende ütluste põhjal joonistub pilt meeleheitlikust olukorrast tingitud ja suure saladuskatte all ette valmistatud õnnemängust, mis on aidanud parandada võitlusvaimu ning näidanud Ukraina uut ja tõhusat taktikat.