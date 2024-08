Politsei otsib Raplamaal kadunud 15-aastast Kevin-Richardit

Noormees lahkus oma Raplamaal Kohila vallas asuvast kodust 27. juulil ja ei ole sinna tänaseni naasnud. Viimati suhtles politsei noormehega telefoni teel 15. augustil, kuid tema täpset asukohta tuvastada või temaga kohtuda ei ole seni õnnestunud. Praegu on teadmata kus Kevin-Richard viibib ja kellega ta aega veedab, kuid ta võib olla Tallinnas, kus tal on ka sõpru ning tuttavaid.

Kevin-Richard on 181 cm pikk, saleda sportliku kehaehitusega ja tal on kergelt punakat tooni helepruuni värvi lühikesed juuksed. Juuksetukk on pikem ja langeb silmadele.