India peaminister Narendra Modi külastab Ukrainat

India ei ole Venemaale 2022. aasta sissetungi eest mingeid sanktsioone kehtestanud, vaid on hoopis suurendanud kaubavahetust, vahendab Reuters.

Samuti on India hoidunud Venemaa otsesest süüdistamisest, aga on kutsunud Venemaad ja Ukrainat lahendama konflikti dialoogi ja diplomaatia kaudu.

USA on väljendanud muret India suhete üle Moskvaga, eriti ajal, kui Washington on püüdnud sidemeid New Delhi kui potentsiaalese vastukaaluga Hiinale tugevdada.