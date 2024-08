USA demokraadid kogunevad Chicagosse suurkogule. Sinna saabuvad ka palestiinameelsed protestijad

USA demokraadid kogunevad täna Chicagosse, et avaldada toetust asepresident Kamala Harrise kampaaniale Donald Trumpi vastu Valgesse Majja pääsemiseks ja et avaldada lugupidamist president Joe Bidenile, kelle kandideerimisest loobumine on kampaania seisu muutnud, vahendab Reuters.