VIDEO | Saksamaal Leipzigis süttis muusikafestivalil vaateratas. Umbes 25 inimest sai kannatada

Veel 18 inimest puutusid kokku suitsuga. Nende hulgas on nii festivali külastajaid kui ja abi osutanuid, sealhulgas politseinikke. Saksamaa Punase Risti teatel on kaks raskelt vigastatut.

Põleng puhkes räppar Ski Aggu esinemise ajal. Viimane kirjutas Instagramis, et talle öeldi kõrvaklappidesse, et ta ei tohi mingil juhul esinemist katkestada, et vältida massipaanikat.