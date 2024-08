Eesti 200 andis teada, kes kuu lõpus nende juhtladvikusse pürgivad

Juhatuse liikme kohale (8 kohta):

Toomas Uibo, Kristina Kallas, Liisa-Ly Pakosta, Irja Lutsar, Igor Taro, Peeter Tali, Ando Kiviberg, Tarmo Tamm, Aleksei Jašin, Ivo Kappet, Daniel Kõiv, Kristina Masen, Kristo Mägi, Mihkel Mooste, Joanna Veeremaa, Sander Maripuu, Joel Jesse, Erich Kiviselg, Jaan Tepp, Sander Udam ja Marko Sandre.

Revisjonikomisjoni liikme kohale (3 kohta):

Marek Reinaas, Ron Luvistsuk, Pille Tsopp-Pagan, Talvit Priimägi ja Renata Lukk.

Aukohtu esimeheks:

Mait Kornet ja Lauri Hussar.

Kristina Kallas ütles möödunud nädalal pressiteate vahendusel, et on erakonnaga olnud seotud päevast, mil väiksemas seltskonnas esimesed ideed idanema pandi. „Näinud selle kasvamist poliitilisest liikumisest valitsuserakonnaks. Selleks, et tõusta Eesti poliitmaastikul taas kaardile, peab Eesti 200 minema juurte juurde tagasi, leidma julguse, otsustuskindluse ja energia, mis oli meile omane siis, kui me seda teekonda alustasime,“ sõnas ta.

„Erakonnakaaslaste tugev toetus innustab mind veelgi enam seda vastutust enda õlgadele võtma, aga tean ka seda, et juht on ainult nii tugev, kui tugev on tema meeskond. Usun, et üheskoos panustades suudame leida taas õige raja, sest mõistame kõik, et seda erakonda on Eestile vaja.“

Hendrik Terras omakorda sõnas: „Ma olen pikalt nõu pidanud enda meeskonna liikmetega ja perekonnaga ja olen otsustanud kandideerida Eesti 200 esimeheks.“

Tema ja ta toetajate arvates on oluline see, et erakonnale tuleks anda kindel suund, uus hingamine ja värske nägu. Ta nentis, et kui tahta teistsugust tulemust, tuleb ka asju teistmoodi teha.

Üldkogu toimub 31. augustil Tallinnas Proto avastustehases.