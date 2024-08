VIDEO | Zelenskõi: Kurski oblastis on ülesanne puhvertsooni loomine agressori territooriumil

„Tänase kohta on häid, meile vajalikke tulemusi Vene tehnika hävitamisest Toretski all. Ja see kõik on Ukraina jaoks enam kui kaitse, see on praegu meie kaitsetegevuse peamine ülesanne üldiselt – hävitada võimalikult palju Venemaa potentsiaali, sõjapotentsiaali, ja teha maksimaalselt vastulöögitööd. Muu hulgas on see ka puhvertsooni loomine agressori territooriumil – meie operatsioon Kurski oblastis,“ ütles Zelenskõi.