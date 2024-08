Uue erakonna ERK-i esimees Silver Kuusik: käsitleme rahvast kui tervikut ja ei välista koostööd kellegagi

„Meil on vaja eelkõige saada tõsiseltvõetavus inimeste seas. Räägime täna terviklikust Eestist, seega me ei välista koostööd kellegagi, nagu seda mõned erakonnad kipuvad tegema. Ka peame kõiki rahvakildude osasid enda ühtse Eesti pere liikmeteks, peame nende kõigiga tegema koostööd ja nende kõigiga arvestama. Kui me suudame rahvana taas ühtemoodi hingama hakata, siis me jääme rahvana püsima,“ lausus Kuusik.

Kuidas aga eristub erakond EKRE-st ja Isamaast? „Punkt üks: käsitleme rahvast ühe tervikuna ja punkt kaks: me ei välista koostööd mitte kellegagi,“ lausus Kuusik.

Esimehe sõnul on ERK-il tugev meeskond. „Paljud inimesed oleks väärinud seda kohta. Aseesimehed on ka juba teadagi väga tugevad, usun, et kogu juhatus tuleb ühtehoidev ja harmooniline,“ sõnas ta.

Konkurents ERK-i esimehe kohale aga väga tihe polnud, ainuke kandidaat oligi Kuusik ise. Miks? „Seda tuleb võib-olla siis küsida organisatsioonis teiste inimeste käest. Need, kes usaldasid minu kandidatuuri nähes seda valikut ja tegid selle otsuse, et ei esita ennast kandidaadina,“ lausus Kuusik, lisades, et tugevat kokkuleppet teistega polnud.

Kuusiku sõnul on erakonnal palju plaane ja perspektiive. Näiteks leiab ta, et riigis olev olukord läinud kaugele põhiseadusest, majandus liigub vales suunas ja täiendavateks maksudeks pole saadud valitsuselt luba. Veel peab tema arvates rääkima tugevalt kaitsevõimest. „Kõike seda saab siduda sellega, mis on põhiseaduse mõte: meil peab jääma püsima eesti keel, eesti kultuur ja eesti rahvas. Seda mitte ainult nelja-aastase valimistsükli põhjal vaid kogu tuleviku jaoks,“ sõnas Kuusik.

Lähemas perspektiivis on tema sõnul vaja järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimisteks komplekteerida meeskonnad ehk luua tugevad osakonnad ja ringkonnad.