VIDEO | Ukraina väidetavalt hävitas teise silla Kurski oblastis

Analüütikud väidavad, et sildade hävitamine on Ukraina jaoks ülioluline, muutes Moskva jaoks keeruliseks nende vägede jõest lõuna poole liikumise.

„Vene sõjavägi on aeglane ja vajab operatsioonide läbiviimiseks suuri logistilisi varusid,“ väitis Šotimaa St. Andrewsi ülikooli strateegiliste uuringute professor Philips P. O’Brien 18. augustil. „Ilma sildadeta on seda raske näha, et Venelased saakisd varustada vajalikke vägesid, et hoida seda piirkonda tõhusalt militariseerituna.“