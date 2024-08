Lukašenka: ligi kolmandik Valgevene sõjaväest on paigutatud Ukraina piirile

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles pühapäeval, et Ukraina on Valgevene piirile paigutanud enam kui 120 000 sõdurit ja Minsk on paigutanud kogu piirile ligi kolmandiku oma relvajõududest, vahendas Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.

Lukašenka ei öelnud täpselt, kui palju sõdureid kohale saadeti. 2022. aasta Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi andmetel on Valgevene professionaalses armees umbes 48 000 sõdurit ja umbes 12 000 riigipiiri sõdurit.

„Nende agressiivset poliitikat nähes oleme pannud teatud punktidesse meie sõjaväe, kogu piiri ulatuses,“ viitas Belta Lukašenka intervjuule Venemaa riigitelevisioonis.

Valgevene kaitseminister Viktor Khrenin ütles reedel, et naaberriigi Ukraina relvastatud provokatsiooni tõenäosus on suur ja olukord nende ühisel piiril on endiselt pingeline.

Lukašenka ütles, et Valgevene-Ukraina piir on mineeritud „paremini, kui kunagi varem“ ja et Ukraina väed kannavad tohutuid kaotusi, kui nad üritavad seda ületada.

Lukašenka väitis, et kui NATO saadab enda väed Ukrainasse, algab sellest kolmas maailmasõda.

„Kui nad saadavad NATO väed, algab kolmas maailmasõda. Siis kasutatakse nii taktikalisi kui ka strateegilisi tuumarelvi ning reaktsioon on kohene ja kohutav. Nemad saavad sellest ka aru ja meie mõistame seda. Seetõttu peame maha istuma läbirääkimiste laua taha,“ ütles Lukašenka intervjuus telekanalile Rossija.