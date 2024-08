Iisraeli rünnakus Liibanoni lõunaosas hukkus 10 inimest

Liibanoni tervishoiuminister Firass Abiad ütles, et Nabatiehi linna tabanud rünnakus sai pihta hoones, kus viibisid Süüria põgenikud. Iisraeli sõnul võtsid nad sihikule Hezbollahi relvalao. Hoone omanik eitas, et seal asub relvaladu.

Kõik hukkunud olid Süüriast pärit, vahendab CNN. Hukkunute seas oli naine ja tema kaks last, teatas tervishoiuministeerium. Haavata sai veel viis inimest, kellest kahe seisund on kriitiline.

Kolme hukkunu onu ütles, et nad olid tehasetöölised, kes viibisid rünnaku ajal oma kodus. Ta eitas, et hoones oli relvi.

Hezbollah teatas hiljem, et nad tulistasid rünnaku eest kättemaksuks Põhja-Iisraelis Safadi lähedal asuva Ayelet HaShahari kogukonna pihta. Avalduses öeldi, et kõik kümme Liibanonis hukkunut olid tsiviilisikud. Hezbollah väljastab tavaliselt surmateate, kui nende liikmed tapetakse.

Esimeses Hezbollahi rünnakus Iisraeli vastu inimohvreid ei olnud, teises said viga kaks Iisraeli sõdurit, teatas Iisraeli sõjavägi (IDF).

Hezbollah väidab, et nad lõpetavad oma rünnakud pärast relvarahu saavutamist Gaza sektoris.

Lisaks teatas IDF, et nad tapsid laupäeval Tüürose rannikulinna piirkonnas korraldatud eraldi rünnakus Hezbollahi komandöri. Liibanoni riigimeedia teatas, et Tüürose lähedal hukkus rünnakus üks inimene. Hezbollah tuvastas, et hukkunu oli nende liige Hussein Ibrahim Kasseb.