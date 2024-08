Uute küsitluste kohaselt on Harrisel Trumpi ees väike edumaa

Washington Posti, ABC Newsi ja Ipsose korraldatud küsitluse järgi on Harrisel presidendivalimistel vabariiklaste kandidaadi Donald Trump ees napp edumaa. See on demokraatide jaoks märkimisväärne samm, sest veidi üle kuu aja eest oli president Joe Biden kaotusseisus.

Harrisel on registreeritud valijate seas 49% ja Trumpil 45% toetusest. Kui uuringusse kaasata ka kolmandate osapoolte kandidaadid, on Harrisel 47%, Trumpil 44% ja Robert F. Kennedy juunioril 5% hääli. Juuli alguses oli Trumpil 43%, Bidenil 42% ja Kennedyl 9%.

Kuigi kampaania dünaamika on pärast Bideni loobumist muutunud, viitavad küsitluse tulemused endiselt pingelistele valimistele. Tõenäoliselt määravad valimiste võitja seitse osariiki: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin ja Põhja-Carolina, Georgia, Arizona ja Nevada. Teised avalikud küsitlused näitavad, et Harris on saavutanud edu enamikus võtmeosariikides, kuid seda siiski küsitlusvea piires.

Trump säilitab edu kahes valimisteemas, üldises majanduses ja inflatsioonis ning immigratsioonis.

Küsitluse järgi peab Harrist presidendiks kvalifitseerituks 53%, Trumpi 47% vastanuist.

Harrise toetajatest 63% ütles, et on tema sobivuses kindel, eelmisel kuul ütles seda Bideni kohta 34% tema valijaid.

New York Timesi ja Siena ülikooli laupäeval avaldatud küsitlus näitas, et Harris saavutas edu neljas osariigis, kus Trump Bidenit edastas. Küsitlus näitas, et Harris juhtis Trumpi tõenäoliste valijate seas Arizonas ja Põhja-Carolinas ning oli kahandanud Trumpi eduseisu Georgias ja Nevadas.