Blinken suundub taas Iisraeli rahuläbirääkimisi jätkama

Piirkonnas kardetakse eskalatsiooni. Pärast Hamasi juhi Ismail Haniyehi mõrvamist Teheranis 31. juulil, ähvardas Iraan Iisraelile kätte maksta. Washington on korduvalt Iraani hoiatanud, et nad konflikti sõjaliselt ei sekkuks. USA ametnik ütles, et sellisel juhul võivad tekkida traagilised tagajärjed nii Iraanile, kui ka teistele riikidele.