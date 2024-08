WP: Ukraina sissetung Venemaale ohustab salajasi jõupingutusi energiataristu rünnakute peatamiseks

Venemaa alustas kevadel ulatuslikku kampaaniat Ukraina energiataristu vastu. Nad on hävitanud elektrijaamu ja häirinud nende tööd, mis on põhjustanud elektrikatkestusi kogu riigis. Vastuseks on Ukraina oma droonide abil võtnud sihikule Venemaa naftarajatised, et õõnestada fossiilkütustest saadavat tulu, mis aitab rahastada Venemaa sõjamasinat.