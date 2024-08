„PÄEVAKORD“ | Jaak Madison on avastanud, et EKREta on raske silma paista. Nüüd tuleb pugeda teiste külje alla

„Mihhail Kõlvartil on erakonnas halb seis, reiting on nigel, hädasti on tarvis silma paista, aga Isamaa ei taha neist riigikogus midagi kuulda. EKREga ei taha Keskerakond ise midagi koos teha,“ selgitas ta. „Jaak Madison on hädas. Temani on jõudnud arusaamine, et ta on silmapaistev eurosaadik, kuid EKREsse kuulumine on olnud selles väga olulise tähtsusega. Viimastel kuudel on ta tajunud, et nüüd, kus ta EKRE liige pole, on keerulisem silma paista.“