Jürgen Ligi maksuidee kütab kirgi. Sotsist ettevõtja: meie rahandusminister on läinud läbimõtlemata idee peale välja

„Nõustun Jürgen Ligiga, et laua peal on sisuliselt ainult halvad või veel halvemad valikud. Selle koha pealt on tal tuline õigus,“ sõnas ettevõtja ja sotsiaaldemokraatide aseesimees Lauri Paeveer Delfile. „Mulle tundub aga, et meie rahandusminister on läinud läbimõtlemata idee peale välja.“