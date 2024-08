Tartu 2024 Pride’i rongkäigule järgnevat kontserti saab vaadata otseülekandes

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustab mitmekesisust, sallivust ja võrdse kohtlemise põhimõtet. „Eesti riik ja kultuur on täpselt nii tugevad kui tugevalt ja turvaliselt tunnevad ennast siin kõik inimesed, kogukonnad ja kultuuriloojad,“ räägib Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. „On väga tähtis, et just Euroopa kultuuripealinna tiitliaastal räägitakse Tartus ja Lõuna-Eestis erinevate inimeste ja kogukondade lugusid ning otsitakse ühisosa kultuuride, valdkondade ja generatsioonide vahel.“