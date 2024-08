Hamas lükkas tagasi uued relvarahu tingimused, kuid USA sõnul on kokkulepe lähemal kui kunagi varem

Neljapäeval ja reedel toimusid Dohas uued kõnelused, mis vahendajate teatel olid „tõsised ja konstruktiivsed“. Ühisavalduses mainiti, et USA on esitanud ettepaneku, mille eesmärk on saavutada kiire kokkulepe järgmisel nädalal Kairos toimuval läbirääkimiste voorul.