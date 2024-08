Valgevene liider Lukašenka andis armu 30-le poliitvangile

Valgevene paguluses opositsioon tervitas sammu. „See on hea uudis, olenemata põhjustest ja loodame näha veel. Kuid ärgem unustagem: vahistamised jätkuvad iga päev ja paljud jäävad endiselt vangi. Me jätkame võitlust igaühe vabaduse eest,“ tervitas sammu opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja .

Tsihhanovskaja nõunik Franak Viačorka ütles Reutersile, et armu anti inimestele, kellel on terviseprobleeme või perekond ja lapsed. „Pooled neist on meie teada naised, kuid suuri nimesid seal pole,“ lisas ta.