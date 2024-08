EL-i rahvatervise asutus tõstis ahvirõugete nakkusohu taset. Püsiva leviku oht on endiselt väike

ECDC tõstis oma ahvirõugete riskitaseme hinnangu EL-is esinevate juhuslike juhtumite puhul madalalt tasemelt mõõdukale tasemele. Üldine risk elanikkonnale on tõusnud väga madalalt tasemelt madalaks, vahendab Reuters.

EL-i rahvatervise asutuse juht Pamela Rendi-Wagner ütles, et lähinädalatel tuuakse Euroopasse sisse rohkem ahvirõugete uue tüve juhtumeid, kuid püsiva leviku oht on endiselt väike. „Euroopa ja Aafrika vaheliste tihedate sidemete tõttu peame olema valmis rohkemateks imporditud Clade 1 juhtudeks,“ sõnas Rendi-Wagner.

Kolmapäeval kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ahvirõuged ülemaailmseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuna haiguspuhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis levis ka naaberriikidesse.

WHO korraldab reedel erakorralise koosoleku, et arutada õiglast ülemaailmset juurdepääsu viiruse testidele, ravile ja vaktsiinidele, ütles juhtivametnik.

WHO ei ole viiruse leviku piiramiseks reisipiiranguid seadnud. Hiina on teatanud, et kavatseb nakkushaiguste tuvastamiseks järgmise kuue kuu jooksul jälgida riiki sisenevaid inimesi ja kaupu.