Bulgaaria kiitis heaks uue LGBT-vastase seaduse. Inimõiguslased palusid abi EL-ilt

Eelnõu võeti parlamendis vastu 7. augustil suure häälteenamusega. See põhjustas eelmisel nädalal proteste üle Bulgaaria.

Erakonna Taaselustamine esimees Kostadin Kostadinov nimetas seaduse vastuvõtmist „ajalooliseks läbimurdeks“ ja lisas, et „LGBT propaganda on inimvaenulik ja seda Bulgaarias ei aktsepteerita.“

„See seadus ei ole ainult Bulgaaria probleem – see on Venemaa seadus, mis on leidnud tee Euroopa südamesse,“ ütles LGBT+ õigusi toetava grupi Forbidden Colours tegevjuht Rémy Bonny Politicole. „Euroopa Komisjon peab sekkuma ja Bulgaaria vastutama,“ lisas ta.