Kremli propagandistid teatasid, et varem Tula oblasti kubernerina töötanud ja mõned kuud tagasi riiginõukogu sekretäriks määratud Aleksei Djumin hakkab nüüd koordineerima Vene armee tegevust Kurski oblastis.

Geopoliitilisi protsesse analüüsiv Vytautas Suure ülikooli professor Gintautas Mažeikis ütles, et Djumini saatmine Kurski oblastisse armee tegevust koordineerima, talle erivolituste andmine ja teised viimaste päevade sündmused näitab, et Venemaa on vajumas üha suuremasse kaosesse.