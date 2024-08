VIDEOD | Taani jõugud palkavad kuritegusid toime panema Rootsi lapssõdureid

Taanis on viimastel kuudel sagenenud Rootsi jõukudega seotud vägivald. Alates aprillist on registreeritud 25 juhtumit, kus Taani kuritegelikud jõugud palkasid kuritegusid toime panema Rootsi alaealisi ehk nii-öelda lapssõdureid. Ainuüksi augustis on toimunud mitu tulistamist, mida Taani politsei seostab Rootsi teismelistega.