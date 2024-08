Vallandamist ootav Tondiraba huvikooli juht Sergei Ptšjolkin: olen tegelikult jätkuvalt ametis

Tallinna ametivõimud on öelnud, et Tallinna linnavolikogu liige Sergei Ptšjolkin ei jätka Tondiraba huvikooli juhatajana tema sotsiaalvõrgustikes ilmunud avalduse tõttu. Kui RusDelfi ajakirjanik Ptšjolkiniga täna hommikul rääkis , selgus, et Ptšjolkin on endiselt ametis.

Siiski on tema huvikooli juhatajana jätkamine küsimärgi all, kuni temaga peab vestluse haridusosakonna juhataja. Ptšjolkini sõnul toimub see ilmselt täna ja ta loodab, et see toob selgust.