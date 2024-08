Tallinna linn viskas sorteerimiskastide paigutamise kuluka plaani prügikasti

Pere rääkis juuli lõpus Delfile, et Tallinn investeerib uutesse, maapealsetesse, reklaamivabadesse ja sorteerimise võimalusega prügikastidesse, kuna praegused postiprügikastid on linnavalitsuse hinnangul oma aja ära elanud.

Nüüd aga otsustati, et sorteerimisvõimalusega prügikaste küll tellitakse, kuid väiksemas mahus. Samuti ei jää kõik prügikastid maa peale, osa neist kinnitatakse endiselt postide külge. Täielikult kehtima jääb juulikuisest jutust vaid see, et prügikastid tulevad ilma reklaamita ja ilmtingimata uued.