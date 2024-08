SEB erakliendi valdkonna kommunikatsioonijuht Maarja Kalamas nentis, et neljapäeva õhtul esines lühikest aega tõrkeid SEB kaardimaksete töös. „Kuid need said kiirelt lahendatud ja süsteemid taas töökorda. Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast,“ ütles Kalamas.