CNN: Venemaa näib olevat viinud mitu tuhat sõdurit Ukraina okupeeritud osadest Kurski oblastisse

See areng on pälvinud USA tähelepanu ja USA ametiisikud töötavad nüüd selle kallal, et teha kindlaks, kui palju vägesid Venemaa täpselt liigutab, aga allikate sõnul näib olevat Kurski oblastisse viidud mitu brigaadisuurust elementi, mis igaüks koosneb vähemalt tuhandest sõdurist.