VIDEO | Trump: mul on õigus Harrist isiklikult rünnata ja mul pole suurt lugupidamist tema intelligentsuse vastu

Trump vastas pressikonverentsil oma New Jersey golfiklubis küsimusele, kas tema kampaania vajaks rohkem distsipliini, vahendab Associated Press.

„Mis puudutab isiklikke rünnakuid, siis ma olen tema peale väga kuri selle pärast, mida ta on riigile teinud. Ma olen tema peale väga kuri, et ta on muutnud õigussüsteemi relvaks minu ja teiste inimeste vastu. Väga kuri tema peale. Ma arvan, et mul on õigus isiklikele rünnakutele,“ lausus Trump. „Mul ei ole tema vastu suurt lugupidamist. Mul ei ole suurt lugupidamist tema intelligentsuse vastu. Ja ma arvan, et ta oleks kohutav president.“