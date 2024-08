Simple Sessioni võimas tagasitulek Tartusse toob kokku maailma parimad rula- ja BMX-sõitjad

Simple Session toimus viimati Tartus 21 aastat tagasi ning naaseb Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi osana sünnilinna. Võistlema oodatakse ligi sada olümpiasportlast, X-mängude staari, maailmameistrit ja kohalikku ekstreemsportlast. Peadpööritavaid trikke ja põnevaid sõite näitavad teiste hulgas rulakuulsused Aaron „Jaws“ Homoki, Ben Raybourn, Shawn Hale , Jake Wooten , Danny León ja Madars Apse . BMX-sõitjatest on kohal Joji Mizogaki , Kevin Robinson Jr , Garrett Reynolds , Boyd Hilder , Alex Hiam ning veel kümned tuntud trikiratturid. Eesti BMX-sõitjatest astuvad üles näiteks Andreas Taru, Kristen Põder, Tauno Krüüts , rulataja Meelis Erm ja teised.

Tegemist on mitmepäevase vaatemängulise tänavaspordi festivaliga, mis saab alguse neljapäeval, 22. augustil. Kavas on nii tänavasõidud kui peadpööritav trikivõistlus Emajõel. Sündmuse põhipäevad on laupäev, 24. august, ja pühapäev, 25. august, mil Tartu Kammivabriku sündmuskeskuses muutub maailmatasemel ekstreemspordiareeniks. Laupäeval toimuvad kvalifikatsioonisõidud ja pühapäeval mõlema spordiala finaalid.