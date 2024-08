Lukašenka kutsus üles sõlmima rahu Venemaa ja Ukraina vahel

„Istugem läbirääkimiste laua taha ja lõpetagem see kähmlus,“ ütles Lukašenka viidates konfliktile, mis sai kaks ja pool aastat tagasi alguse Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse, vahendab Politico.

„Ei ukraina rahvale, venelastele ega valgevenelastele pole seda vaja,“ ütles Lukašenka. Ta jätkas: „Need on läänes, kes vajavad [sõda]. Ma ei saa neid fakte avaldada, need on täiesti salastatud.“

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane Lukašenka on varasemalt lubanud Venemaa vägedel rünnata Ukrainat läbi Valgevene territooriumi. Samuti on Valgevene lubanud paigutada oma territooriumile Venemaa tuumarelvi.

Valgevene juhi palve tuli ajal, mil Ukraina väed on korraldanud kõige olulisema pealetungi Venemaa piiriäärsetele aladele Kurski oblastis. Ukraina vägede operatsiooni taustal saatis Lukašenka hiljuti Ukraina-Valgevene piirile väed, et „peatada Ukraina võimalik läbimurre“. Samas on ta ka väitnud, et tal ei ole Ukraina vastu negatiivseid tundeid.

„Ukrainlased nägid seda. Nad ütlesid meile pidevalt, et neil pole Valgevenega sõda vaja. Me mõistame seda ja ütleme, et me ei võitle teiega [ukrainlastega],“ ütles Lukašenka.

Putin ütles esmaspäeval valitsuse erakorralisel istungil, et pärast Kurski operatsiooni pole Kiieviga mõtet läbirääkimisi pidada: „Millistest läbirääkimistest saame rääkida inimestega, kes ründavad valimatult tsiviilelanikkonda, tsiviilinfrastruktuuri või üritavad tekitada ohte tuumaelektrijaamadele? Millest üldse rääkida?“

Ukraina sissetungi vältel on Vene armee rünnanud Ukraina linnu, tapnud tsiviilelanikke ja hõivanud Zaporižžja tuumajaama. Rahukõneluste alustamiseks on Venemaa nõudnud Vene vägede poolt hõivatud Ukraina territooriumi loovutamist.