VIDEO | Venemaa võimud selgitasid Navalnõi surma, Julia Navalnaja lükkas võimude väited tagasi

Dokumenti jagas internetis Navalnõi abikaasa Julia Navalnaja . YouTube’is avaldatud reaktsioonis nimetas Navalnaja selgitusi haletsusväärseks ja pilkavaks. Ta märkis, et juurdepääsu lahkamistulemustele ja videovalvematerjalidele on korduvalt tagasi lükatud.

„Meilt odatakse, et me usuks, et Aleksei, kellel oli piisavalt hea olla, et minna miinus 20 kraadise ilmaga jalutama, suri pea silmapilkselt?“

Ta ütles ka, et tal on tõendeid selle kohta, et Navalnõi lukustati tagasi oma isolatsioonikambrisse pärast tervise halvenemist, et „üksi surra“. Ta lisas, et vastupidiselt protokollile keelduvad Vene uurijad Navalnõi perekonnale tagastamast mehe isiklikke esemeid.