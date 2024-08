FOTOD | Soolenakkus ei morjenda! Inglirannas supeldakse saastunud veest hoolimata

Viimase kahe nädala jooksul on Tallinna Lastehaigla võtnud haiglaravile ligikaudu 15 patsienti, kes on käinud vahetult ujumas või mängimas Russalka mälestussamba juures asuvas Inglirannas.

Patsientidel on diagnoositud seedetrakti erinevaid nakkuseid, mis on põhjustanud tugevat oksendamist ja kõhulahtisust. Eriti ohustatud on lapsed, vanemaealised ja nõrga immuunsüsteemiga inimesed.

Tallinna kesklinna vanem Sander Andla kinnitas, et nakkusohu eest hoiatavad sildid on valmimas ja pannakse välja esimesel võimalusel. „Ei ole päris nii, et linnavõim ei hooli elanike tervisest,“ rõhutas ta, lisades, et ujumist keelavad sildid seisavad püsivalt Inglirannas. Andla selgitas, et kuna Terviseametilt tuli teade haigestumisohu kohta alles kolmapäeval, ei jõutud ühe päevaga hoiatussilte teha.