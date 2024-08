Vabanenud dissident Kara-Murza vangis veedetud ajast: istud oma kongis ega tee sisuliselt midagi

Samuti anti talle iga päev paber ja pastakas ning lasti 90 minutit kirjutada. „Inimesele, kelle elukutse on kirjutamine nagu minu puhul, pean ütlema, et see on eriti sadistlik reegel,“ märkis ta.

Kara-Murza ütles, et vangis olles lohutas teda teadmine, et tal oli õigus. „Teadsin, et tõelised kurjategijad on need, kes peavad seda agressiivset ja kuritegelikku sõda Ukraina vastu, mitte need, kes me oleme selle vastu avalikult sõna võtnud,“ ütles ta.