PEAMINISTRIUURING | Kristen Michali avapauk kostab nõrgemalt kui Kaja Kallase lõppakord

Esikolmikut juunikuisega võrreldes – juulis nimelt statistiliste anomaalsuste vältimiseks küsitlust ei korraldatud – on näha, et esikolmikus pole parteiliselt suurt miskit muutunud. Kui just mitte arvestada tõika, et toona Martin Helmega (EKRE) pronksipositsiooni jaganud Kõlvart on suutnud konkurendist suve jooksul mitme protsendipunkti võrra ette rebida: 12% viigilt on Kõlvarti toetus ühe punkti tõusnud, Martin Helme oma seevastu kahe punkti võrra langenud.