Uue erakonnaga ERK liitusid kaks endist ministrit Andrus Öövel ja Raul Siem

Siem pidas ministriametit aastatel 2020−2021 ning praegu töötab ta Kose vallavanemana.

Andrus Öövel valiti 1995. aastal riigikogusse ning aastatel 1995−99 juhtis ta Tiit Vähi valitsuses kaitseministeeriumi. Ta oli kaitseministri ametis järjest 4 aastat ja 6 päeva, mis on olnud taasiseseisvumisaja kaitseministrite ametiaegadest pikim.

Erakonda astumist kommenteeris kaua Eesti sisepoliitikast eemal olnud Öövel järgmiselt: „Usun, et mõistlikud inimesed on kogunenud korraldama protsesse mõistusepäraselt. Kui me ei lase aru selgel ojal rannaliiva või rabamätaste vahele kinni joosta, saame olema kaalukas rollis.“

„Kui me tahame Eesti elu rööpasse saada, tuleb tegutseda, teha koostööd ja olla targad. ERK selliseid väljakutseid pakub. Sellest ka minu otsus liituda ERK-ga. See on vajalik konservatiivse ühistelje tugevdamiseks ja Eesti poliitika tasakaalustamiseks,“ sõnas Raul Siem erakonda astudes.

Erakonna väljavaateid hindab Siem kõrgelt. „Erakonna loovad inimesed. Kui suudame tõestada, et me teeme asju paremini, siis on meil väga head eduväljavaated. Konservatiivid ei pea omavahel võitlema, vaid kaasama neid, kes toovad konservatiivsusesse uut elu, tarkust ja kompetentsi,“ ütles ta.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid sõnas pressiteates, et oodatakse jätkuvalt kõiki rahvuslikult ja konservatiivselt mõtlevaid eestlasi liituma, et luua uus rahvuslik jõud, mis kaitseks poliitikas järeleandmisteta Eesti Vabariigi põhiseaduse väärtusi.