Kohus jättis riigireetmises süüdistava tallinlanna vahi alla

Kohus leidis, et käesoleval hetkel esinevad vahistamise eeldused ja alused ning Burcevale esitatud süüdistuse piisavat põhjendatust saab jaatada prokuratuuri esitatud süüdistuse alusel. Kohus märkis ka, et praegu ei lahendata kohtualuse süüküsimust. Kohus leidis ka, et jätkuvalt kehtib Burceva kohta ka teine vahistamise alus ehk oht kriminaalmenetlusest kõvale hoiduda.