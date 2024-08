VIDEO | Kristen Michal: mõistlik oleks see, kui jõukamad inimesed ei saaks peretoetust

„Ainukene printsiip, mida oleme arutanud koalitsiooni läbirääkimiste tasemel, on see, et kui tulevikus oleks võimalik eristada seda, et jõukamad inimesed ei saaks seda toetust ja toetus läheks rohkem abivajavatele peredele, siis see võiks olla mõistlik printsiip, mida Eesti rahvas ka mõistaks. Kuidas seda teha, kas see on võimalik isegi meie digivõimaluste juures, on raske öelda,“ lausus ta ja lisas, et see ongi pigem rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi pärusmaa.