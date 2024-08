Vene-USA topeltkodakondne Ksenia Karelina mõisteti 52 dollari annetamise eest Ukraina fondile 12 aastaks kolooniasse

Venemaa peaprokuratuur teatas, et kohus tegi kindlaks, et „Karelina andis alates 2022. aasta veebruarist finantsabi Ukraina relvajõudude esindajatele Vene Föderatsiooni julgeoleku vastases tegevuses“.

Õiguskaitseprojekti Pervõi Otdel andmetel öeldakse Karelina kriminaalasja materjalides, et 2022. aasta 24. veebruaril kandis ta oma USA kontolt 51,8 dollarit üle fondile Razom for Ukraine, mille on asutanud USA-s elavad ukrainlased. Selle ülekande avastasid Vene jõuametnikud Karelina telefonist. Veel teatas Pervõi Otdel, et enne seda hoiti Karelinat kinni pisihuligaansuse administratiivparagrahvi alusel, mille eest talle määrati 14 päeva aresti.