Õhtuleht: Tallinn ostab tippsotside laste erakoolile linna rahaga maja

Õhtuleht kirjutab, et Avatud Koolile ostetakse hoone hoolimata sellest, et selle lähedal asuv linnakool Kalamaja põhikool tegutseb juba aastakümneid sellises karjuvas ruumikitsikuses, et koolitunde tuleb seal pidada isegi sööklas.

Tippsotsid on erakooli kasutuses oleva hoone ostmist takka tõuganud juba Mihhail Kõlvarti (Keskerakond) aegses koalitsioonis, Lippus abilinnapea ning Ossinovski volikogu esimehena.

Opositsiooni kuuluv endine Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap (Keskerakond) rääkis Õhtulehele, et kuna Avatud Kooli hoone on halvas seisus, vajaks see veel kuni 19 miljoni euro suurust lisainvesteeringut - seega kuluks ühtekokku 22 miljonit eurot.

Kalamaja põhikooli ostmine ja rekonstrueerimine läheks samal ajal maksma kokku 19 miljonit ja ei maksa ka unustada, et see kool peab teenindama eelkõige oma piirkonna elanikke, sellal kui erakooli võib õppima minna ükskõik kust, märgib Õhtuleht.

Linnapea Ossinovski rääkis ajalehele, et Avatud Kool otsustas eksistentsi erakoolina lõpetada ja muutuda linnakooliks. Tema sõnul sõnul leidis linnavalitsus, et hoone omandamine on mõistlik.