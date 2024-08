Kobarkäkk Viljandi vallas muudab mitu hektarit kalleid elamukrunte elamiskõlbmatuks kõrbeks

„Vallavalitsus võiks siis otse välja öelda, et meie valda enam uusi inimesi vaja pole ja koligu kõik Tallinnasse, sest sinna, paistab, mahuvad kõik,“ ütleb Peetrimõisa küla elanik Janar (nimi muudetud – toim) sapiselt. Nimelt on Viljandi külje all asuvas Peetrimõisa külas hulk inimesi sattunud kafkalikku bürokraatialõksu, millest ei näi pääsu olevat.