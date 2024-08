Suvelavastus „Õnne valem ehk meiereist miljonäriks“ avab loo Ülenurme mõisnikust

Tõsielul põhinev lavastus, mis on kirjutatud spetsiaalselt Põllumajandusmuuseumis etendamiseks, toob vaatajate ette loo edasipüüdlikust eestlasest Peeter Munast, kes 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses jõudis piimanduse alal suurte saavutusteni, kuid pidi silmitsi seisma ka ootamatute takistustega. Muna lugu viib meid ajajärku, kus eestlased tegid oma esimesi samme tööstuse ja ettevõtluse radadel, ning küsib: Mis on õnne valem? Kas see peitub rikkuses ja karjääris või hoopis lähedaste toetuses ja elu lihtsates rõõmudes?

Lavastuse käsikirja looja on armastatud Eesti stsenarist ja kirjanik Peep Pedmanson, kes on ka „Kälimehed“, „Vanad ja kobedad saavad jalad alla“ ning paljude teiste tuntud teoste autor. Lavastaja Kristo Toots, kes on ühtlasi MTÜ Miksteater looja ja juht, harutab lavastuses lahti elu aegumatud keerdkäigud tuues publiku ette Peeter Muna saatuse värvikirevad hetked.

Lavastaja Kristo Toots: „Lugu räägib ühe mehe ja naise elukäigust ja saatusest. Üldjuhul räägib ajalugu nendest inimestest, kes on midagi erakordset või erilist korda saatnud ja teinud. Peame vaatama tagasi ajalukku ja rääkimagi sellistest suurtest inimestest, et ka ise suurelt mõelda ja suuri tegusid korda saata. Suurest mehest ja suurtest tegudest see lugu räägibki. Kuid ääretult oluline on ka naine mehe kõrval. Kui ei oleks olnud naist Paulinet Peetri kõrval, oleks mehe elukäik olnud hoopis teisem. Tänu naise mõistvale suhtumisele ja nende üksteise hoidmisele ning läbi elu kulgemisele kujunes Peetri ja Pauline saatus selliseks nagu me „Õnne valemi“ etenduses näeme. Nende armastus on see, mis annab loole hoopis teise mõõtme.“